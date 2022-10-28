У голубей обнаружили превращающую в зомби болезнь

На острове Джерси в проливе Ла-Манш у голубей обнаружили болезнь, которая превращает их в зомби. Об этом сообщает Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представитель приюта для животных объяснил, что птиц поражает парамиксовирус. Эта инфекция опасна для голубей, но не передается представителям других видов. Одно из проявлений болезни неврологическое: у зараженных особей сильно искривляется шея, возможно появление дрожи в крыльях и проблем с координацией. Также наблюдаются слабость, худоба и зеленый помет.

Сотрудник приюта добавил, что всех заболевших голубей пришлось подвергнуть эвтаназии, поскольку вирус неизлечим и быстро распространяется. С этим утверждением не согласны представители ветеринарной службы Bird Exotics. "Вирус не поддается лечению, хотя поддерживающая помощь ветеринара может уменьшить его тяжесть и увеличить шансы на выживание", - сообщается на сайте организации.

На государственном портале Великобритании советуют вакцинировать голубей от вируса, а также следить за тем, чтобы птицы не контактировали с больными особями во избежание распространения инфекции.