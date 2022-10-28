Прогноз по таянию льдов в Арктике

Лед на арктических территориях точно сохранится до 2050 года, при этом температурные изменения в высоких широтах происходить будут. Такой прогноз дал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров изданию "Таймырский телеграф", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лед на арктических территориях точно сохранится до 2050 года, при этом температурные изменения в высоких широтах происходить будут. Такой прогноз дал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров изданию "Таймырский телеграф".

По его словам, ученые предполагают, что Землю ждет стадия небольшого похолодания, обусловленная вхождением планеты в очередной 70-летний климатический цикл.

"В принципе в ближайшие годы ситуация на трассе Севморпути будет достаточно серьезно меняться", - заявил Макаров, говоря о температурных изменениях в Арктике. При этом ледовые условия трансформируются не так явно, как предполагали ученые, а линейного таяния льда в регионе не наблюдается, добавил он.

По его словам, ученые предполагают, что Землю ждет стадия небольшого похолодания, обусловленная вхождением планеты в очередной 70-летний климатический цикл.

"В принципе в ближайшие годы ситуация на трассе Севморпути будет достаточно серьезно меняться", - заявил Макаров, говоря о температурных изменениях в Арктике. При этом ледовые условия трансформируются не так явно, как предполагали ученые, а линейного таяния льда в регионе не наблюдается, добавил он.