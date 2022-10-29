Названы продукты, которые нельзя хранить вместе

Некоторые продукты нельзя хранить вместе друг с другом не только из-за характерного запаха, который может появиться при длительном хранении, сообщила "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первую очередь, диетолог советует не хранить рыбу и мясо вместе даже в морозильной камере. Ярко выраженный запах рыбы или морепродуктов впитается в мясо и испортит его вкус. Также лучше не класть на одну полку молочную продукцию и свежие овощи.

"Молочные продукты могут выделять газ, который ускоряет процесс гниения овощей. Лучше хранить эти продукты на разных полках холодильника. Более того, все кисломолочные продукты должны быть в закрытой таре", - объяснила врач.

Диетолог отметила, что нельзя складывать вместе яблоки и апельсины, фрукты начнут быстро загнивать. Цитрусовые лучше не класть в холодильник, а оставить их на кухонном столе.