Учёные обнаружили мощный «галактический ветер» в небольшой галактике

Астрономы выяснили, что в соседней спиральной галактике M33 в созвездии Треугольника присутствуют мощные "галактические ветра". Это открытие стало первым признаком того, что такие потоки горячего газа существуют в небольших галактиках. Работа опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. О результатах сообщило Общество Макса Планка немецкого Радиоастрономического института (MPIfR), передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

"Мы впервые стали свидетелями формирования мощных ветров в столь небольшой спиральной галактике. На их существование указали аномалии в поведении космических лучей в присутствии мощных межзвездных магнитных полей - эти разогнанные частицы набирали скорость в этих полях, а не теряли их, как это должно происходить при отсутствии "галактических ветров"", - заявила научный сотрудник MPIfR Фатима Табатабей.

Так называемые "галактические ветра" представляют собой быстрые потоки горячего газа, выброшенные за пределы галактики и образующие горячий пузырь вокруг нее. Эти ветра мешают притоку холодной материи из межзвездной среды, поэтому сегодня они считаются одной из главных причин того, почему примерно половина близлежащих к нам галактик перестала производить новые звезды.

В прошлом, как отмечают Табатабей и ее коллеги, астрономы считали, что подобные процессы затрагивают только относительно крупные эллиптические и спиральные галактики, так как мощные "галактические ветра" не возникают в менее крупных скоплениях звезд. Астрономы из Ирана, Европы и США выяснили в ходе наблюдений за соседней галактикой M33, что эти представления были ошибочными.

Данная галактика находится в созвездии Треугольника, на расстоянии в 2,73 млн. световых лет от Млечного Пути, благодаря чему ее можно увидеть невооруженным глазом. По своей массе и числу звезд M33 в несколько раз уступает своим соседям, что делает ее самой небольшой спиральной галактикой в ближайших окрестностях Млечного Пути.

Наблюдения за M33 при помощи радиотелескопа VLA, по словам исследователей, раскрыли крайне необычную особенность космических лучей, которые порождались взрывами сверхновых, черными дырами и прочими компактными объектами в этой галактике. Они ускорялись под действием мощных межзвездных магнитных полей, а не замедляли свое движение в результате электромагнитных взаимодействий и выделения энергии в виде вспышек света и радиоволн.

Это было больше всего характерно для тех центральных областей М33, соседствующих со сверхмассивной черной дырой, и тех регионов галактики, где находились самые плотные очаги звездообразования. Подобная закономерность, по словам астрономов, указывает на то, что источником космических лучей и причиной ускорения их движения служили мощные "галактические ветра", в формировании которых, как предполагают учёные, тоже могут быть задействованы эти заряженные частицы.

Открытие, по словам Табатабей и ее коллег, говорит о том, что "галактические ветра" играли важную роль в замедлении круговорота материи и звездообразования не только в крупных, но и в небольших галактиках в первые эпохи существования Вселенной. Это необходимо учитывать при расчетах процесса химической эволюции Вселенной, подытожили астрономы.