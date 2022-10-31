На Марсе зафиксировали следы бывшего океана

Ученые из Пенсильванского университета зафиксировали на Марсе следы бывшего северного океана. Как передает Day.Az результаты работы описаны в Journal of Geophysical Research: Planets.

Очертания древнего океана обнаружили благодаря новым топографическим картам планеты. С помощью них удалось разглядеть более 6500 километров хребтов, которые сгруппировали в 20 систем. Эти структуры на самом деле являются дельтами бывших рек и подводных каналов - остатками береговой линии.

Наблюдения показали, что возраст рельефа составляет около 3,5 миллиарда лет со слоем осадочных пород не менее 900 метров, которые покрывали сотни тысяч квадратных метров. Результаты свидетельствуют о том, что на планете когда-то происходило повышение уровня океана, что соответствовало продолжительному теплому и влажному климату, а не такому, который существует сегодня.

В октябре 2022 года американские специалисты из Северо-Западного университета доказали, что на Марсе микроорганизмы способны выживать вблизи поверхности планеты гораздо дольше, чем считалось ранее.