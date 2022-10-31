Психологи из Гарварда создали четырехминутный тест на креативность

Психологи из Гарвардского университета создали быстрый тест на креативность на основе их исследования, опубликованного в журнале PNAS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тест содержит задачу на дивергентные ассоциации: пользователь должен назвать 10 существительных, которые как можно дальше друг от друга по контекстному значению. Например, "кошка" и "собака" в этом случае будут близкими по значению словами, так как оба существительных обозначают животное, а слова "дверь" и "ноготь" будут располагаться наоборот дальше друг от друга.

Затем компьютерный алгоритм измеряет семантическое расстояние - насколько два слова связаны друг с другом - между существительными, основываясь на анализе ответов 8914 добровольцев.

"Творческие люди способны генерировать более разнообразные идеи. Поэтому перечисление максимально несвязанных друг с другом слов и измерение их семантического расстояния - объективная мера креативного мышления", - объяснили ученые.

Преимущества теста заключаются в том, что он прост и быстр в выполнении и не требует какой-либо оценки со стороны человека, которая может привести к предвзятости. Тем не менее, исследователи подчеркивают, что он не измеряет все аспекты креативности.