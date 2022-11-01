На Марсе обнаружили следы древнего океана

Ученые идентифицировали на Марсе древний океан. Об этом сообщает пресс-служба Университета штата Пенсильвания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В наши дни вода на Марсе существует в основном в форме подземных ледовых залежей, но 3,5-2 млрд лет назад почти вся его поверхность была богата водой. Регулярно шли дожди, текли бурные реки, которые стекали в крупные водоемы. Эти водоемы оставили после себя следы, но из-за прошедших миллиардов лет идентифицировать их не всегда легко.

Береговая линия этого океана была обнаружена примерно в тысяче километров от кратера Гейла, где работает марсоход Curiosity. Ее идентифицировали специалисты Университета штата Пенсильвания в ходе анализа топологии и минерального состава района Aeolis Dorsa. Всего на объемных спутниковых снимках, сделанных с использованием лидара, удалось обнаружить более 6500 километров остатков речных русел, ведущих к водоему. Их удалось сгруппировать в 20 отдельных систем, которые, по-видимому, относились к разным дельтам рек, ветвившихся и впадавших в северный океан Красной планеты. По словам геологов, это самая густая сеть древних рек, когда-либо найденная на Марсе. Толщина осадочных отложений Aeolis Dorsa может достигать 900 метров.

Таким образом, этот регион становится одним из самых привлекательных для поиска жизни, поскольку на Земле жизнь зародилась именно в воде.