Ученые выбрали место, куда марсоход Perseverance сложит коллекцию камней

Команда Perseverance определилась с местом, куда будут сложены дубликаты собранных марсоходом пород. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте NASA.

MSR ("Возврат образцов с Марса") - это совместный проект NASA и Европейского космического агентства. Марсоход Perseverance оборудован автоматическим "перфоратором"-кернозаборником, а также герметичным хранилищем со множеством ячеек. Когда они заполнятся, аппарат выложит хранилище в условном месте, откуда его заберет автоматический зонд и отправит на Землю на миниатюрной ракете.

Однако до перемещения хранилища в ракету марсоход устроит "тайник" с пробирками дубликатов взятых образцов. Выбранным местом для размещения тайника стал участок "Три развилки" (Three Forks) на дне кратера Езеро. Предполагается, что ровер сбросит там пробирки на поверхность Марса, после чего отправится исследовать другие регионы кратера, возвращаясь к тайнику для пополнения коллекции. Детали того, как именно ровер будет находить тайник и формировать его, пока не сообщаются.

Этот тайник необходим на тот случай, если основное хранилище не смогут переместить на ракету с помощью транспортного колесного дрона.