Назван продукт, продлевающий жизнь

Регулярное употребление чеснока уничтожает патогенную микрофлору кишечника, улучшает пищеварение и способствует продлению жизни. Об этом "Москве 24" сообщила врач-диетолог Анжелика Дюваль, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Здоровый кишечник - залог долголетия, он отвечает за правильную работу иммунной системы, способен остановить развитие патогенной микрофлоры - источника многих заболеваний. Врач рекомендует включить в рацион чеснок, он положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, это позволит прожить на 10 лет дольше.

"Чеснок убивает патогенную микрофлору в кишечнике, у него еще есть летучие вещества, которые мы вдыхаем. То есть он обеззараживает буквально весь наш организм. Кроме того в нем много хрома и молибдена. Хром участвует в регуляции уровня глюкозы в крови, то есть он защищает от развития диабета. Молибден нужен, чтобы регулировать обменные процессы, чтобы у нас ферменты хорошо вырабатывались. Это нужно для нашего пищеварения", - объяснила врач.

Лучше всего употреблять чеснок в свежем виде, достаточно съедать не более одного зубчика в день.