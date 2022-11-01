В США представили обувь, увеличивающую скорость ходьбы на 250%

В США представили обувь, которая, по словам создателей, может увеличить скорость ходьбы на 250%, пишет Oddity Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроссовки получили название Moonwalkers и имеют футуристический дизайн. По словам создателей, в них можно ходить так же, как в обычной обуви. Отличия лишь в том, что моторизованные колесе, встроенные в ботинки, делают шаг пружинистым. Механизм приводится в действие современным бесщеточным двигателем постоянного тока, что позволяет увеличить скорость ходьбы до 11 км/ч.

В обувь также встроена коробка передач с искусственным интеллектом, которая увеличивает или уменьшает скорость в зависимости от данных о походке пользователя, собранных рядом датчиков. Кроме того, кроссовки способны распознать движение вниз по склону, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Ожидается, что первая партия Moonwalkers будет выпущена в марте 2023 года. Рекомендованная розничная цена - $1399.