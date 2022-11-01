Обнаружен потенциально опасный и крупнейший за восемь лет астероид

Международная команда астрономов обнаружила крупнейший и потенциально опасный астероид за последние восемь лет. Результаты работы описаны в The Astronomical Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Зафиксировать три околоземных астероида удалось в рамках программы NOIRLab с помощью Dark Energy Camera (DECam), находящейся на четырехметровом телескопе имени Виктора Бланко в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. Открытие объектов было достаточно проблематичным, поскольку они находятся на труднонаблюдаемой орбите между Землей и Венерой, а яркий солнечный свет мешал вести исследование.

Первое тело - 2022 AP7 шириной в 1,5 километра, орбита которого может когда-нибудь встретить астероид с нашей планетой. Два других объекта, названных 2021 LJ4 и 2021 PH27, не несут опасности для Земли. 2021 PH27 представляет особый интерес для ученых, так как является самым ближайшим астероидом к Солнцу.

Кроме вычисления потенциальной опасности от некоторых космических тел, наблюдение за астероидами необходимо для понимания распределения малых тел в Солнечной системе, а также влияния Солнца и гравитации на их фрагментацию.