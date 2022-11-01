Астрономы обнаружили крупнейший астероид, потенциально угрожающий Земле

Ученые подвели итог восьмилетней работе по поиску внутри орбиты Земли. Как передает Day.Az статья об этом опубликована в The Astronomical Journal.

Подавляющее большинство наблюдаемых в Солнечной системе тел вращаются по стабильным и предсказуемым орбитам. В это состояние система пришла потому, что все объекты с нестабильной орбитой за миллиарды лет столкнулись с каким-либо телом, либо заняли более стабильную орбиту. Тем не менее, существует определенное количество астероидов, чья орбита находится поблизости от земной или даже пересекает ее. Среди них есть и крупные объекты, и потому астрономы задались целью обнаружить все такие астероиды и определить среди них те, кто гипотетически может угрожать Земле.

Астероид 2022 AP7 был обнаружен в январе 2022 года и был признан крупнейшим потенциально опасным объектом, сближающимся с Землей, из найденных за последние восемь лет. Его средний диаметр оценивается в 1,5 километра, его длина может достигать 2,3 километра. Минимальное расстояние пересечения орбиты Земли (MOID) для AP7 2022 составляет 0,0475 астрономической единицы. Перигелий орбиты астероида находится на расстоянии около 0,83 астрономической единицы от Солнца, а афелий находится около орбиты Юпитера, на расстоянии 5 астрономических единиц от Солнца. Иными словами, он обращается по вытянутой орбите, периодически приближаясь к орбитам Меркурия и Юпитера.

Поиск астероидов внутри Земной орбиты особенно затруднен, поскольку в этом случае Солнце ослепляет телескопы.