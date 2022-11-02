Назван фрукт, продлевающий молодость

Регулярное употребление хурмы восполнит недостаток витамина А в организме и окажет положительное влияние на кожу, сообщила "Вечернней Москве" врач-диетолог Нурия Дианова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хурма содержит ряд ценных витаминов и микроэлементов, которые поддержат здоровье, могут способствовать омоложению кожи и продлевать жизнь.

"Фрукт содержит витамины A и Е. Они обладают омолаживающим и антиэйдж-эффектами, витамин A оказывает положительное влияние на качество кожи, иммунитет и зрение", - рассказала диетолог.

При выборе хурмы стоит обратить внимание на внешний вид плодов, они не должны быть слишком помятыми. Злоупотреблять хурмой тоже не стоит, в день достаточно съедать один свежий плод.