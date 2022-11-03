Американские птицы уменьшились в размерах

Масса тела птиц Северной Америки уменьшилась из-за потепления. Статья об этом опубликована в Nature Ecology & Evolution, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изменение климата нарушает традиционные условия обитания многих животных. В первую очередь, от этого страдают существа, занимающие уникальную экологическую нишу в определенной зоне, вроде кораллов, но даже относительно "универсальные" животные вроде насекомоядных птиц, способных мигрировать, испытывают на себе негативные последствия потепления.

Морган Тингли из Калифорнийского университета и его коллеги решили выяснить, как перелетные птицы умеренной зоны Северной Америки изменились из-за потепления. Для этого они исследовали 105 видов птиц, всего изучив 250 тыс. особей. Учитывали только взрослых самцов старше одного года, чтобы не путать птиц с недовесом с молодыми.

Оказалось, что размер тела птиц действительно уменьшался со временем. Древесная американская ласточка (Tachycineta bicolor) за тридцать лет снизила массу тела на 2,8 процента, cтранствующий дрозд (Turdus migratorius) - на 1,2 процента, а пушистый дятел (Dryobates pubescens) - на 2,2 процента. В среднем же для всех видов снижение массы тела составило 0,56 процента.

Наиболее заметной тенденция к снижению массы была у птиц в южных широтах. Это позволяет предположить, что именно высокая температура окружающей среды провоцирует морфологические изменения видов.

Это укладывается в существующие экологические модели. Чем меньше птица, тем больше ее площадь тела относительно объема и тем легче ей рассеивать тепло. Таким образом, маленькие размеры спасают птиц от перегрева.