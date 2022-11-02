Назван самый кислый океан мира

Международная группа ученых из Института полярных и морских исследований Университета Цзимэй установила, что подкисление Северного Ледовитого океана происходит в три-четыре раза быстрее, чем в других океанах. По словам ученых, это делает Северный Ледовитый океан самым кислым. Работа исследовательской группы была опубликована в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда обобщила данные об океанических карбонатах, собранные в ходе 47 исследовательских круизов по Северному Ледовитому океану с 1994 по 2020 год. Оказалось, из-за изменения климата и последующего отступления морского льда большая площадь морской воды, которая первоначально была покрыта льдом, подверглась воздействию атмосферы. Это способствовало быстрому поглощению атмосферного CO₂, что и привело к резкому подкислению океана.

Ученые предсказали дальнейшее снижение рН в более высоких широтах, где активно отступает морской лед. По словам ученых, если процесс не остановить, то подкисление приведет к уничтожению арктической экосистемы.