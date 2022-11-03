«Роскосмос» подписал госконтракты на создание двух лунных миссий

"Роскосмос" подписал с Научно-производственным объединением (НПО) им. С.А. Лавочкина два госконтракта. Планируется создание двух лунных миссий - орбитальной и посадочной для забора грунта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт госзакупок, передает Day.Az.

В ходе работы должен быть создан аппарат в 2022-2024 годах для проведения дистанционных исследований поверхности Луны.

Также планируется создание в 2022-2025 годах космического комплекса для контактных исследований естественного спутника Земли.

Цена госконтракта на орбитальный аппарат составляет 9,3 млрд руб., на посадочный - 7,2 млрд руб.

Готовится первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли "Луна-25". Это планируемая автоматическая межпланетная станция, часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО имени С.А. Лавочкина по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год - орбитальный аппарат.

Целью этого проекта является запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого должна осуществить дистанционные исследования и выбор подходящих площадок для последующих спускаемых аппаратов, а посадочный аппарат будет исследовать поверхность в районе южного полюса, в том числе криогенным бурением до глубины двух метров (основная задача - поиск воды).

Миссия состоит из четырех составляющих: космический аппарат "Луна-25", ракетно-космический комплекс "Союз-2.1б", наземный комплекс управления и наземный научный комплекс.