На Земле найдена природная «углеродная бомба»
Исследование показало, что торфяники Конго представляют собой огромную углеродную "бомбу замедленного действия", которая может быть вызвана климатическим кризисом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Торфяники не накапливают углерод, а выбрасывают его в атмосферу.
Ученые обеспокоены тем, что глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, может еще раз перевернуть хрупкую систему, ускорив климатический кризис. Торфяники, которые охватывают Демократическую Республику Конго и Республику Конго, являются крупнейшими в тропиках и занимают 17 млн гектаров. Они хранят огромное количество углерода - эквивалент трех лет глобальных выбросов ископаемого топлива. Им угрожают уничтожение из-за лесозаготовок и добычи нефти и газа.
"Сегодня мы знаем, что эти торфяники очень близки к тому переломному моменту, когда они могут выбросить миллиарды тонн углерода в атмосферу", - сказал профессор Саймон Льюис из Университета Лидса, Великобритания, и Университетского колледжа Лондона, а также старший автор исследования.
"Это важное сообщение для мировых лидеров, собравшихся на климатические переговоры Cop27", - указал ученый.
Профессор Корнель Эванго из Университета Кисангани в Демократической Республике Конго, возглавлявший экспедиции по сбору образцов торфа, сказал: "Торфяники более уязвимы, чем мы думали, и каждый должен сыграть свою роль в их защите. Страны, загрязняющие окружающую среду, должны быстро сократить свои выбросы углерода".
Министр охраны окружающей среды Республики Конго Арлетт Судан-Ноно заявила: "Как никогда важно, чтобы богатые страны, загрязняющие окружающую среду, вкладывали финансовые средства в защиту наших торфяников, нашего биоразнообразия и местного населения. Если мы хотим, чтобы это гигантское хранилище углерода не превратилось в бомбу замедленного действия, наши партнеры должны понимать, что эта бесценная услуга планетарной экосистемы не может вечно оставаться бесплатной".
Исследование было опубликовано в журнале Nature.
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