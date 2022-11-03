Технологию Wi-Fi заменят солнечным светом

Ученые Научно-технологического университета имени короля Абдуллы создали умные окна, которые в перспективе могут быть использованы как альтернатива технологии беспроводной передачи данных Wi-Fi. Об этом сообщает портал New Atlas, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смарт-стекла также известны как двухэлементные жидкокристаллические затворы (DLS). Они умеют быстро изменять полярность солнечного света, проходящего через них, и подходят для использования в больших окнах, например, в бизнес-центрах и других офисных зданиях.

Изменения полярности света позволяют имитировать работу двоичного кода, при этом такое "мерцание" незаметно человеческому глазу. Однако камеры смартфонов успешно это мерцание улавливают, из-за чего эта технология потенциально может работать в качестве замены Wi-Fi.

Важным преимуществом умных стекол является низкое энергопотребление - один ватт против 5-20 ватт у Wi-Fi-роутеров. Однако у них есть и очевидный недостаток - без солнечного света в темное время суток они будут бесполезны.