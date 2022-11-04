Названы самые вредные соусы для организма человека

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова в беседе с URA.RU назвала соусы, сделанные на основе майонеза, самыми вредными для организма человека, передает Day.Az.

По словам специалиста, соусы на основе майонеза, к примеру, сырный и "1000 островов", являются жирными и содержат в себе большое количество соли. При этом такие соусы можно сделать менее калорийными, добавив в них малокалорийный майонез.

"Малокалорийный майонез делается очень просто. Берется одна часть классического майонеза и две части воды, все это взбивается промышленными миксерами и получается майонез, который будет иметь меньшую калорийность", - пояснила Тихомирова.

Диетолог добавила, что существуют и полезные для человека соусы. К ним можно отнести оригинальные хрен и горчицу.