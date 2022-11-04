Найдено слабое место в психике пилотов

Ученые из Военной академии США в Вест-Пойнте выяснили, что пилоты в США имеют более низкий эмоциональный интеллект, чем обычные люди. Исследование опубликовано в Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 44 пилота из разных регионов США. Их возраст варьировался от 24 до 67 лет, а летные часы - от 150 до более пяти тысяч часов. Среди них были пилоты как самолетов, так и вертолетов. В контрольную группу вошли 88 человек, не работающих пилотами.

Пилоты прошли тест на эмоциональный интеллект TEIQue. В анкетах они ответили на 153 вопроса о благополучии, эмоциональности, общительности и самоконтроле. Пилоты стабильно набирали более низкие баллы, чем люди из контрольной группы, за исключением баллов за самоконтроль. Исследователи учли возраст, пол, этническую принадлежность и образование - факторы, которые влияют на эмоциональный интеллект.

Эмоциональный интеллект представляет собой способность идентифицировать и регулировать свои собственные эмоции, а также распознавать эмоции других людей и сопереживать им. Исследователи отмечают, что пилоты должны быть осторожными, прямолинейными и сдержанными в своей работе, что может объяснить сравнительно низкие оценки пилотов в этом исследовании, более 90% которых прошли военную подготовку, которая также могла повлиять на эмоциональный интеллект. Кроме того, пилоты принадлежат к организационной культуре, которая часто поощряет миф о неуязвимости, агрессивность, конкуренцию и ориентацию на результат.

Тем не менее, ранее исследования показали, что на успех пилота влияет эмоциональный интеллект и характеристики личности, например, экстраверсия и невротизм. Дополнительные исследования, подобные этому, помогут улучшить подготовку пилотов и организационную культуру.