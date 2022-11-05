Роботы помогут бороться с пластиковым мусором

Стартап AMP Robotics, создавший роботизированную систему с искусственным интеллектом для сортировки мусора, обещает вывести эффективность борьбы с пластиковым мусором на новый уровень.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, возможно, вскоре сортировка мусора станет по-настоящему эффективной - благодаря роботам с искусственным интеллектом. Стартап AMP Robotics разработал умную машину-сортировщик, умеющую распознавать пластик в потоке смешанного мусора и выхватывать оттуда до 80 пластиковых объектов в минуту.

Распознает их нейросеть, натренированная различать разные формы, цвета и наклейки с названиями товаров. Ошибается она только в одном случае из ста - и точность будет еще расти благодаря непрерывному обучению системы. По сравнению с человеком из того же объема мусора робот выбирает вдвое больше пластика для переработки.

Инвесторы верят в перспективы "мусорной механизации". К настоящему времени стартап получил уже более 165 миллионов долларов инвестиций. AMP Robotics намерена использовать финансирование для масштабирования бизнеса, расширения географии продаж и производства новых роботов-сортировщиков.