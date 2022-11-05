Названы продукты, которые помогут побороть бессонницу

Плохое качество сна негативно влияет на организм в целом: ухудшается работа внутренних органов, падает концентрация и снижается иммунитет. Наиболее частыми причинами бессонницы считаются перегрузки, стресс и истощение ресурсов организма. О том, что еще мешает сну и как побороть бессонницу, "Газете.Ru" рассказала эксперт по питанию, диетолог, основатель сервиса по доставке полезных продуктов Dante Fruit Елена Доронкина, передает Day.Az.

По словам специалиста, фаст-фуд, жирная и сладкая пища препятствуют попаданию кислорода в мозг. И даже если человек нормально засыпает, на утро он может просыпаться уставшим именно из-за своего рациона.

"Продукты, которые помогут уснуть, относятся к категории благотворно влияющих на центральную нервную систему. И самый полезный среди таких продуктов - банан. Он содержат триптофан, который стимулирует выработку главного гормона сна - мелатонина. В них также много магния и калия - они влияют на расслабление мышц", - сказала она.

Также поможет быстрее уснуть миндаль. Он, как и бананы, способствует выработке мелатонина, а магний в составе ореха способен стабилизировать нервную систему. Будет полезна и красная рыба, содержащая большое количество витамина В6, который укрепляет и улучшает сон.

"Знакомое нам с детства "выпей стакан молока перед сном" - не просто слова, а хорошо работающий совет для тех, кто испытывает трудности со сном. Триптофан и кальций способствуют выработке мелатонина, что укрепляет сон", - отметила диетолог.

Доронкина порекомендовала стараться питаться правильно регулярно - это поможет не только испытывать меньше стресса, но и лучше высыпаться.