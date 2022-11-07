Искусственный интеллект может привести к войне

Исследователи из Вашингтонского института провели опрос среди учёных, занимающихся искусственным интеллектом. Результаты работы показали, что 36% опрошенных уверены, что развитие ИИ может привести к катастрофическим последствиям в этом столетии, например, ядерной войне или сравнимой с ней по масштабам другой катастрофе. Работа исследовательской группы опубликована в репозитории препринтов arXiv.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, остальные учёные уверены, что технологии искусственного интеллекта станут катализатором мировой промышленной революции, за которой неизбежно последуют социальные потрясения. Кроме того, 74% исследователей ИИ считают, что частные компании слишком сильно влияют на эту область науки, а 60% назвали большой проблемой углеродный след: по их словам, развитие ИИ приводит к ухудшению экологической обстановки.

Сейчас препринт должен получить экспертную оценку, после которой может последовать публикация в рецензируемом научном журнале.