Археологи реконструировали голову средневекового воина

Эксперт по 3D-графике Сисеро Мораес помог археологам реконструировать лицо средневекового шведа, который умер 660 лет назад. Предположительно, швед погиб от удара топора в лицо. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru свою работу ученый опубликовал в открытом доступе на бразильском портале OrtogOnLineMag.

Ученые из Стокгольмского исторического музея нашли останки погибшего шведа на месте битвы при Готланде, развернувшейся в 1361 году между шведскими фермерами и датской армией. Археологи применили метод фотограмметрии и просканировали находки. После этого по полученным данным Мораес создал две цифровые 3D-модели лица.

Ученых интересовала глубокая трещина в лицевой части черепа мужчины, которая тянулась по диагонали от нижней левой части нижней челюсти до носа. Археологи предположили, что такая рана могла появиться вследствие удара топора по лицу. Чтобы проверить теорию, Мораес также смоделировал топор и "приложил" его к кости. Как ожидалось, орудие идеально подошло к трещине.

Однако пока ученые не могут точно сказать, стало ли ранение причиной смерти мужчины.