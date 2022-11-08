Сегодня ожидается полное лунное затмение

Полное лунное затмение, или "Кровавая Луна", произойдет сегодня, 8 ноября. Оно будет видно из Океании, Азии, Америки и Северной Европы, когда Луна пройдет сквозь тень Земли, передает Day.Az со ссылкой на meteoprog.ua.

Луна снова появится примерно в 15:49 по бакинскому времени, закончив затмение, которое начнется в 12:10. Однако его полный период продлится только с 13:17 до 14:42 по Баку.

Луна может казаться коричневато-красной во время полного затмения в результате попадания солнечного света на ее диск после того, как он будет казаться изогнутым вокруг планеты из-за земной атмосферы, которая также блокирует синий свет. Лунное затмение произойдет, когда Солнце, Земля и Луна выстроятся на одной прямой с нашей планетой посередине.

После предыдущего подобного явления, которое произошло 16 мая, это второе и последнее полное лунное затмение в этом году. Следующее лунное затмение - первое в 2023 году - произойдет 6 мая. Оно будет полутеневым, а это означает, что диск Луны будет покрыт только внешней, более слабой тенью Земли.