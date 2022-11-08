В Египте нашли возможный путь к гробнице Клеопатры

В Египте археологи обнаружили тоннель, предположительно ведущий к гробнице Клеопатры. Его нашли на глубине 13 м под древним храмом, расположенным недалеко от древнеегипетской столицы Александрии. Об этом 8 ноября пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как говорится в статье, туннель был обнаружен под древним египетским храмом Тапосирис Магна, или "Великой гробницей Осириса". Археологи уже назвали его "геометрическим чудом", поскольку он простирается более чем на 1400 м и достигает в высоту около 1,8 м. По их словам, эта постройка напоминает великолепный Евпалинский туннель на греческом острове Самос.

По мнению археолога Кэтлин Мартинес из Университета Сан-Доминго, найденный ход может вести к месту захоронения Клеопатры и ее возлюбленного Марка Антония. Вероятность этого составляет 1%. И если это действительно так, это будет "самым важным открытием XXI века".