Необычная находка на снимках 30-х годов

В сети появились кадры со съемки 30-х годов с изображением женщины, в руках которой конспирологи заметили телефон. Об этом сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На кадрах киноленты 1937 года внимание неравнодушных зрителей привлекла женщина, которая, по их мнению, выделяется на фоне остальных своим нарядом и прибором в руке.

На ней надето платье с короткими рукавами и черная шляпка, которые по фасону не вписываются в общую стилистику остальных образов у изображенных на снимке. Более того, в руках она держит что-то напоминающее современный мобильный телефон, хотя впервые они появились лишь через 50 лет после съемок этого фильма.

История с женщиной из прошлого с телефоном в руке спровоцировала бурную дискуссию внутри конспирологических сообществ. Некоторые предположили, что это настоящая путешественница во времени, однако никакой информации о том, что это за женщина и с кем она говорит, нет.