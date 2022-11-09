Искусственный интеллект научили находить брак на тканях

Российские инженеры создали аппаратно-программный комплекс для автоматизированного обнаружения дефектов тканей, передает Day.Az со ссылкой на Известия. Разработкой занимались специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого вместе с коллегами из НИУ "Высшая школа экономики", Ивановского государственного политехнического университета и ООО "ВизиумТекс" при поддержке Фонда содействия инновациям.

Сейчас прототип устройства проходит опытную эксплуатацию на производственной линии одного из предприятий в Ивановской области. Аппарат установлен на сушильно-ширильной машине, куда текстиль попадает после стадий очистки и отбеливания перед тем, как отправится на окрашивание и печать. Система сама обнаруживает и классифицирует брак и сообщает о нем оператору, который может определить причину и место его возникновения и передать сведения на производственный участок для устранения проблемы.

Во время испытаний комплекс обнаружил на образце ткани длиной 700 м 1363 дефекта 17 видов. Для сравнения, это же полотно затем отправили на ручную разбраковку в отдел контроля качества предприятия, где нашли только 217 дефектов.

"С помощью комплекса обнаружено в 6,28 раза больше дефектов, поскольку система с высокой точностью выявляет даже мелкие недостатки, невидимые глазу при перемотке материала со скоростью до 60 м в минуту. В дальнейшем возможно также увеличение скорости выявления дефектов", - сказал "Известиям" ведущий инженер лаборатории "Промышленные системы потоковой обработки данных" Центра НТИ СПбПУ Алексей Бойков.