В Нью-Йорке выставили на продажу череп динозавра

Череп длиной около двух метров динозавра по прозвищу "Максимус" выставлен на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке. Артефакт оценен в $20 млн, сообщает в среду портал Artnet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам консультанта Sotheby's Генри Гальяно, "череп горгозавра (Gorgosaurus, "страшный ящер" - прим. ТАСС), обитавшего 76 млн лет назад на территории нынешней Северной Америки, найден в Южной Дакоте и неплохо сохранился".

Максимусом реликт назвали в честь римского императора и военачальника Магнуса Максимуса (335 - 388). "Мы не знаем, что стало причиной его смерти, но отметины на черепе свидетельствуют, что животное пережило не одну кровавую битву в течение жизни", - заявила глава отдела науки Sotheby's Кассандра Хаттон.

По данным портала, впервые части динозавра были проданы на аукционе Sotheby's в 1997 году за $8,3 млн.

Горгозавры были хищниками, вероятно, родственными тираннозаврам. Ученые полагают, что они могли развивать скорость до 48 км/ч.

Известно о существовании около 20 скелетов горгозавров, большинство из них находится в Канаде и, согласно действующему законодательству, не могут быть вывезены из страны.