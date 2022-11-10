Раскрыта смертельная угроза для десятков миллионов людей

Группа ученых в преддверии 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата заявила об угрожающей десяткам миллионов людей опасности. Речь идет об исчезновении льда в Арктике в летние периоды.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, специалисты отмечают, что в течение десяти лет Арктика может полностью освободиться от льда, что станет настоящей катастрофой для огромного количества людей.

По мнению сотрудника Массачусетского университета Джули Бригам-Гретты, поделать с этим уже ничего нельзя, поскольку Арктика и так сильно нагрелась за последние годы.

Сокращение количества льда, считают ученые, откроет Северный Ледовитый океан, который будет поглощать тепло. В свою очередь, океан затем будет отдавать его в окружающую среду, что усилит глобальное потепление.