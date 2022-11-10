https://news.day.az/unusual/1510246.html Неравная битва: пчелы атаковали дрон - ВИДЕО
Неравная битва: пчелы атаковали дрон - ВИДЕО
Пчелы против дрона? Именно так! Почему насекомые напали на беспилотник? Смотрите в этом видео
Как передает Day.Az, на кадрах этого видео пчелы агрессивно нападают на пролетающий мимо дрон. Некоторым пчелам очень не повезло. Они недооценили силы и потерпели поражение.
Как пишет автор ролика, было очень странно наблюдать за таким поведением насекомых. Возможно, они сочли, что дрон представляет опасность для их улея и пытались защитить его.
"Мы запускали флайкамеру, чтобы заснять сверху строительные работы, когда на устройство напал рой пчел. Похоже, они думали, что флайкам был их врагом", - рассказал автор видео.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре