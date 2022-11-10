Неравная битва: пчелы атаковали дрон

Пчелы против дрона? Именно так! Почему насекомые напали на беспилотник? Смотрите в этом видео

Как передает Day.Az, на кадрах этого видео пчелы агрессивно нападают на пролетающий мимо дрон. Некоторым пчелам очень не повезло. Они недооценили силы и потерпели поражение.

Как пишет автор ролика, было очень странно наблюдать за таким поведением насекомых. Возможно, они сочли, что дрон представляет опасность для их улея и пытались защитить его.

"Мы запускали флайкамеру, чтобы заснять сверху строительные работы, когда на устройство напал рой пчел. Похоже, они думали, что флайкам был их врагом", - рассказал автор видео.