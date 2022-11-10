Названы продукты, вызывающие сильную зависимость

Психологи из Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии доказали, что продукты с высокой степенью обработки (например, чипсы, печенье, мороженое, картофель фри) могут считаться вызывающими привыкание наравне с табаком. Исследование опубликовано в журнале Addiction, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы использовали критерии из отчета главного хирурга США 1988 года, в котором было установлено, что табак вызывает зависмость. Они показали, что продукты с высокой степенью обработки соответствуют всем критериям.

Во-первых, они связаны с компульсивным употреблением, то есть как люди не могут бросить курить, так же они не могут отказаться от обработанных продуктов даже перед лицом опасных для жизни заболеваний, включая диабет и инфаркт.

Во-вторых, пища может изменить самочувствие и настроение, воздействуя на мозг, причем величина этого эффекта сопоставима с эффектом никотина.

В-третьих, такие продукты являются сильнейшими подкрепляющими стимулами, то есть мозг будет подталкивать человека к потреблению вредной еды.

В-четвертых, у человека может наблюдаться сильная тяга к продуктам, от которых он зависим.

Авторы предположили, что продукты с высокой степенью обработки способны быстро доставлять в организм неестественно высокие дозы рафинированных углеводов и жиров, и именно это является ключом к их способности вызывать привыкание.

Когда более 30 лет назад был опубликован отчет главного хирурга, табачные изделия были основной причиной предотвратимой смерти. Но многие люди и производители табака отказывались принять это, что задержало принятие мер по борьбе с курением и в итоге привело к миллионам смертей. Ученые опасаются, что то же самое может произойти с пищевыми продуктами с высокой степенью переработки.

Продукты с высокой степенью переработки сегодня способствует предотвратимой смертности наравне с сигаретами. Авторы призывают относиться к такой еде как к опасным веществам, вызывающим привыкание.