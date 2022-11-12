Назван самый опасный способ сушки волос

Недостатки двух самых популярных способов сушки волос назвала порталу "Доктор Питер" врач-трихолог, косметолог Анастасия Храмович, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Естественная сушка волос, без полотенца или фена, считается наиболее безопасной, однако если волосы, особенно длинные, долго остаются мокрыми, то их внешний слой растягивается и деформируется. Если сушить волосы феном, то стоит внимательно отнестись к температуре воздуха.

"Направьте струю воздуха на внешнюю сторону кисти руки: если кожу не обжигает, температура подходящая. В процессе сушки перемещайте фен между разными участками головы: это позволит избежать перегрева кожи. Если есть необходимость быстро высушить волосы, по возможности все равно лучше избегать высоких температур - в крайнем случае можно увеличить скорость подачи воздуха",- объяснила врач.

Специалист также опровергла миф о том, что стоит сушить волосы в полотенце из шелка, материал не будет впитывать воду. Лучше использовать привычные хлопковые полотенца.