В сети появилась информация о новой игре про «Трансформеров»

Видеоблогер с ником DpzLuna опубликовал видеоролик, в котором рассказал о разработке новой игры во франшизе "Трансформеры", а также показал несколько кадров из проекта. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru на обновление YouTube-канала DpzLuna обратило внимание издание ScreenRant.

По данным блогера, новая игра носит название Transformers Rise, а ее разработкой занимается студия Certain Affinity. Команда прежде всего известна по созданию многочисленных дополнений для серий Halo и Call of Duty, а также сетевого шутера Left 4 Dead.

Некий источник поделился с DpzLuna мультипликационным видеороликом, который, судя по всему, взят из самой игры. В ней можно увидеть автоботов, десептиконов, а также представителей фракции людей. В частности, в видео появляются такие персонажи, как Старскрим, Шоквейв и Саундвейв. За кадром слышен голос предводителя автоботов Оптимуса Прайма, который рассказывает о злобных нанороботах, угрожающих как трансформерам, так и человечеству.

Слив DpzLuna - не первая утечка о Transformers Rise. Еще в 2021 году продюсер Certain Affinity Аарон Хэмилтон в одном из подкастов проговорился о разработке некоего шутера с видом от третьего лица по франшизе "Трансформеры".

В ScreenRant считают, что Transformers Rise станет самостоятельным проектом, а не адаптацией какого-либо фильма или продолжением уже имеющихся игровых серий вроде Transformers: Cybertron.

Информации о том, когда игра будет анонсирована, нет. Не исключено, что премьера Transformers Rise состоится 8 декабря в рамках шоу The Game Awards 2022.