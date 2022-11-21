Продукция бренда Columbia отправится на Луну

Лунный посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines будет запущен на ракете SpaceX Falcon 9 в следующем году. Для этой миссии американский бренд спортивной одежды Columbia Sportswear предоставил технологию Columbia Omni-Heat Infinity, которая поможет защитить космический корабль от низких температур в космосе. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бренд Columbia Sportswear выступит в качестве научного партнера частной компании Intuitive Machines. Целью миссии является размещение посадочного аппарата Nova-C в районе Vallis Schroteri на Луне.

Для выполнения этой задачи компания Intuitive Machines нуждалась в спонсорах и обратилась к Columbia, как сообщил представитель бренда спортивной одежды. Партнерство родилось быстро, исходя из общей цели развития вариантов тепловой защиты и материалов.

Теплоотражающая технология Omni-Heat Infinity была вдохновлена космическими одеялами NASA. Она также используется в более чем 100 вариантах верхней одежды, обуви и другой продукции Columbia. Технология включает в себя металлические точки золотистого цвета, которые отражают тепло человеческого тела и вырабатывают тепло, не влияющее на воздухопроницаемость одежды.