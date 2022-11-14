В Лондоне планировали построить "пирамиду смерти", в которой могли бы храниться миллионы тел, пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Эта идея принадлежала архитектору, жившему в XIX веке, но он так и не осуществил свой план.

Архитектор Томас Уилсон разработал свою идею в 1800-х годах и выбирал место в городе, где мог бы возвести объект. По словам автора проекта, пирамида должна была решить проблему нехватки мест на кладбищах.

"Пройдет не так много столетий, прежде чем пирамида не только будет полностью заполнена, но и потребуется еще одна", - уверял архитектор.

Пирамида должна была состоять из гранитных блоков и иметь лестницу, ведущую к обелиску и астрономической обсерватории наверху. Проект стоил £7 млн, что для того времени была слишком большая цена, поэтому городской совет Лондона отклонил идею Уилсона.