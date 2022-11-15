Миллиардер Безос призвал «готовиться к худшему»
Миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос предупредил, что в США надвигается рецессия, и посоветовал человечеству накапливать наличные на случай спада в мировой экономике. Как передает Day.Az, об этом предприниматель заявил в эфире телеканала CNN.
"Экономика сейчас выглядит не особо хорошо. Вы это видите и сами - увольнения происходят во многих секторах экономики", - отметил он.
Безос рекомендовал отложить крупные покупки, такие как новые телевизоры, холодильники и автомобили, учитывая риск ухудшения экономических условий.
Он предложил владельцам малого бизнеса подумать о том, чтобы отложить инвестиции в новое оборудование и вместо этого накопить денежные резервы.
"Учитывайте столько рисков, сколько сможете. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему", - резюмировал Безос.
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