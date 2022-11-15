В Италии на аукционе за рекордную цену продали самый большой трюфель

В итальянском регионе Пьемонт в ходе очередного благотворительного аукциона белого трюфеля продали самый большой гриб за рекордные 184 тыс. евро, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, вес гриба составил 700 г. Трюфель купил предприниматель из Гонконга, который приобрел лот по видеосвязи.

По итогам аукциона, стоимость грамма белого трюфеля составила 194 евро, что в четыре раза выше стоимости грамма золота. Цена других грибов, проданных на аукционе, достигала 11 тыс. евро за 330 граммов и 5 тыс. евро за 150 граммов.