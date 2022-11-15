Найдено древнейшее свидетельство использования огня для готовки

Археологи из Музея естественной истории Стейнхардта Тель-Авивского университета нашли самые древние свидетельства использования огня для приготовления пищи - доисторические люди впервые готовили на огне по крайней мере 780 тыс. лет назад. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Nature Ecology and Evolution, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, умение готовить пищу стало ключевым шагом в эволюции человека и позволило древним гоминидам тратить меньше времени на пережевывание и переваривание твердой сырой пищи. Это послужило толчком для развития мозга.

Считалось, что люди начали использовать огонь для готовки около 170 тыс. лет назад. Однако новая находка отодвинула эту дату. Исследователи нашли обгоревшие зубы крупной рыбы на археологическом участке Гешер-Бенот Яаков (Галилея, Израиль). Внимательно изучив их, ученые смогли определить, что рыба подвергалась воздействию низких температур, подходящих для приготовления пищи.

"В этом исследовании мы использовали геохимический анализ для выявления изменений размера кристаллов зубной эмали в результате воздействия различных температур. Если бы рыба просто сгорела, то мы бы увидели резкое изменение размера кристаллов эмали. Мы можем предположить, что она не готовилась непосредственно на открытом огне - древние люди могли использовать земляную печь или сварить рыбу", - объяснили ученые.

В том же районе ученые нашли обгоревшие камни и другие доказательства того, что ранее здесь был очаг.