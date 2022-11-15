Какие книги стоит почитать на досуге?

Известный азербайджанский тревел-блогер Касё Гасанов поделился на своей странице в Instagram четырьмя книгами, которые стоит почитать на досуге.

- "451 градус по Фаренгейту", Рэй Брэдбери. Мир будущего, в котором все книги уничтожаются специальным отрядом пожарных. Интерес к книгам и их хранение преследуется по закону. После этой книги прочитал ещё несколько книг Брэдбери.

- "Мы", Евгений Замятин. События разворачиваются в Едином Государстве. У людей нет имён, только номера. Все носят униформу. Живут в стеклянных домах. Под контролем вся жизнь человека, ведь, как говорит руководство, счастье и свобода несовместимы.

- "1984", Джордж Оруэлл. Автор вдохновился Замятиным, но мне его книга понравилась больше. Член партии в тоталитарном государстве пытается противостоять власти, сохранив своё человеческое сознание от пропаганды и манипуляции. Но преступление в таком государстве скрыть невозможно...Чем больше будете читать, тем больше вам всё это будет напоминать нашу реальность.

- "Скотный двор", Джордж Оруэлл. Небольшая история о том, как скот на ферме пытается восстать против хозяев и взять управление фермой в свои лапы. Ведь лучше, когда животные равны и работают на благо друг друга. Но вот получится ли у них? Иными словами, наши жизни на примере скота.