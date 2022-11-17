Рецепт хашламы в блоге Сталика Ханкишиева

Известный российский кулинар и телеведущий Сталик Ханкишиев разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой опубликовал фотографии к рецепту хашламы из своей новой книги СТАЛИК VIDEO BOOK.

В книге не только пошаговые подробные рецепты с иллюстрациями, но и видеоролики.