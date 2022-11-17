https://news.day.az/unusual/1511890.html Рецепт хашламы в блоге Сталика Ханкишиева - ФОТО
Рецепт хашламы в блоге Сталика Ханкишиева - ФОТО
Известный российский кулинар и телеведущий Сталик Ханкишиев разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой опубликовал фотографии к рецепту хашламы из своей новой книги СТАЛИК VIDEO BOOK.
В книге не только пошаговые подробные рецепты с иллюстрациями, но и видеоролики.
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