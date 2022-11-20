Ученые ожидают увеличения количества наводнений к концу века

Ученые из Мельбурнского университета считают, что построенные в настоящее время плотины могут не выдержать увеличения количества осадков в будущем, что приведет к росту числа потопов из-за их прорыва. Работаопубликована в журнале Water Resources Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, модель осадков, которую инженеры используют для проектирования критически важных объектов инфраструктуры, таких как крупные плотины и атомные электростанции, нуждается в обновлении с учетом изменения климата.

Ученые разработали собственную модель на основе свежих данных о климатических изменениях. Согласно модели, которая создала несколько сценариев, максимальное количество осадков по всей Австралии увеличится в среднем на 13-33% к 2100 году.

Исследователи также установили, что 546 крупных плотин во всей Австралии не справятся с осадками, которые превысят допустимый порог в среднем на 14-38% из-за влажности атмосферы.

Группа призывает обновить модели прогнозирования осадков, которые используют инженеры при строительстве плотин. В ином случае многие плотины не выдержат напора воды, что приведет к многочисленным наводнениям.