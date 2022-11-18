Изобретен новый метод очистки Каспийского моря

Ученые из Астрахани изобрели новый метод очистки Каспийского моря от нефтепродуктов - свою идею с особыми бактериями предложили сотрудники Астраханского государственного технического университета (АГТУ), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Ученые кафедры "Прикладная биология и микробиология" АГТУ открыли новые технологии снижения вреда от нефтяных разливов. В результате исследований специалисты получили бактерии, которые очистят акваторию Каспийского моря от нефтепродуктов и увеличат нефтеотдачу пластов", - указано в сообщении.

Суть этого метода состоит в том, что собранные практически у мест нефтедобычи бактерии будут расщеплять нефтяную пленку в море на отдельные капли - это ускоряет естественные процессы биодеградации нефти.