В Британии предложили пожить в доме с горкой

В Британии недалеко от города Саутволд на продажу выставили двухэтажный дом, оснащенный крытой металлической горкой, позволяющей перемещаться между этажами. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нынешние хозяева попросили за объект 1,07 миллиона долларов (около 64,6 миллиона рублей). Горка встроена в пространство, похожее на шкаф, причем крытая ее часть декорирована зеленым "полом" и стенами, украшенными обоями с изображением голубого неба с облаками. Несмотря на наличие горки, в доме есть обычная лестница.

В здании обустроены четыре спальни, две ванных комнаты и дополнительный санузел, кухня, столовая, игровая комната и терраса. Интерьер выполнен преимущественно в белых, серых и коричневых тонах. Многие предметы выполнены из дерева.

Выйдя из кухни, можно попасть в сад. На участке также есть зоны для отдыха и гараж. Из некоторых окон открывается вид на море и пляж, которые находится в шаговой доступности.