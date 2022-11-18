Ученые нашли новый способ остановить следующую пандемию

Ученые из Корнельского университета установили, что сохранение и восстановление естественной среды обитания может предотвратить будущие пандемии. Работа ученых опубликована в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты создали компьютерные модели на основе данных за последние 25 лет. Данные включают информацию о поведении летучих мышей, распространении, размножении и доступности пищи, о климате, потере среды обитания.

Модели показали, что, когда летучие мыши сталкиваются с потерей своей естественной среды обитания и сокращением пропитания в зимнее время, их популяции распадаются на более мелкие, которые селятся рядом с людьми. Из-за чего люди могут заразиться новым вирусом от летучих мышей. При этом в годы, когда в зимние месяцы в естественной среде обитания мышей было много пищи, они покидали сельскохозяйственные угодья.

"Прямо сейчас мир сосредоточен на поиске способов предотвращения следующих пандемий. Одно из возможных решений - сохранение естественных сред обитания животных", - подчеркнули исследователи.

В сельскохозяйственных районах патогенные микроорганизмы могут распространяться через мочу и фекалии. Когда экскременты диких животных попадают на землю, лошади и другие животные, которые пасутся в этом месте, заражаются. В итоге они выступают в качестве посредника и передают вирус людям.