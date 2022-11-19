Определен вес Земли и Юпитера по новой терминологии

Эксперты проголосовали за новую официальную терминологию, которую можно использовать для описания исчезающе малого и непостижимо большого, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе голосования на Генеральной конференции по мерам и весам в Версале в пятницу Международная система единиц (СИ) приняла четыре новых префикса с немедленным вступлением в силу, что стало первым подобным изменением за более чем 30 лет.

В верхней части шкалы находятся новые префиксы ronna, что означает миллиард миллиардов миллиардов, и quetta, что еще в тысячу раз больше. Внизу находится ronto, означающее миллиардную от миллиардной от миллиардной, и quecto, что в тысячу раз меньше.

Появление новых префиксов означает, что теперь можно сказать, что Земля весит шесть роннаграммов, а Юпитер - около двух кеттаграммов. Электрон весит около ронтограмма, и один бит данных, хранящихся в мобильном телефоне, добавляет к его массе около 10 квектограммов.

При единогласном голосовании ronna, quetta, ronto и quecto одержали победу над некоторыми менее научными предложениями, включая bronto и hella, которые набирали популярность, хотя только среди специалистов по информатике.

Выступая на встрече, д-р Ричард Браун, руководитель отдела метрологии Национальной физической лаборатории в Теддингтоне, Лондон, сказал: "Основная причина перехода к высокому уровню заключается в том, что наука о данных требует описания этих действительно больших объемов данных. Это должно гарантировать нам будущее на следующие 25 лет".

Выбранные префиксы выиграли голосование отчасти потому, что они начинаются с двух оставшихся в алфавите букв, которые еще не используются в измерении. "b" для "бронто" уже используется для байтов, а "h" для "hella" используется для гекто, префикса для 100. "Смысл использования этих префиксов и единиц в том, чтобы обеспечить четкую связь между дисциплинами", - сказал Браун. "Вам нужна номенклатура, официальная и согласованная всеми", - указал он The Guardian.