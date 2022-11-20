Грязный воздух способствует охлаждению планеты

Ученые из Оксфордского университета обнаружили, что загрязнение воздуха может способствовать охлаждению планеты и частично защищает от потепления из-за парниковых газов. Исследование опубликовано в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Некоторые аэрозоли, испускаемые кораблями, видны на спутниковых снимках в виде длинных белых полос, называемых следами кораблей. Ученые использовали данные из глобальной базы судовых маршрутов, которая содержит более двух миллионов следов за шесть лет. Результаты показали, что эти следы представляют лишь 5% от общего загрязнения.

Используя погодные данные, ученые смоделировали, где эти выбросы могли попасть в облака, что позволило изучить эффект аэрозоля даже без видимых следов кораблей. Попадая в облака, частицы делают их более долговечными, а также позволяют им рассеивать больше солнечного света. Отчасти это связано с тем, что выбросы повышают влажность внутри облаков.

Предыдущие исследования предполагали, что выбросы с кораблей оказывали небольшое высушивающее воздействие на облака, поэтому ученые, вероятно, ранее недооценивали, насколько загрязнение воздуха охлаждает атмосферу.

Тем не менее, антропогенные аэрозоли очень недолговечны по сравнению с CO2, который выбрасывается в атмосферу автомобилями и угольными электростанциями.