14 самых жутких кадров с охотничьих камер ночного видения - ФОТО
Все мы видели подозрительные фотографии, на которых, по словам тех, кто их сделал, запечатлены привидения. Но чаще всего эти снимки кажутся просто подделкой или розыгрышем. Хотя сам факт, что кто-то может искренне заявлять, что видел призрака, пугает, передает Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru.
Но еще больше пугает то, что вы увидите на этих фото, сделанных камерами с охранным датчиком. Только представьте, расставили вы эти камеры по периметру своего лагеря в лесу и спокойненько заснули. А утром...
Странный мальчик.
ЧТО ЭТО?!
На кого смотрит олень? Или, скорее, кто смотрит на оленя?
Брошенная девочка, воспитанная оленями?
Может, это доказательство того, что снежный человек существует?
Это фото и следующее были сделаны с разницей в пару секунд.
Кто это и откуда он взялся?
Мрачный жнец бродит вокруг.
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