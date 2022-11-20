14 самых жутких кадров с охотничьих камер ночного видения
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Все мы видели подозрительные фотографии, на которых, по словам тех, кто их сделал, запечатлены привидения. Но чаще всего эти снимки кажутся просто подделкой или розыгрышем. Хотя сам факт, что кто-то может искренне заявлять, что видел призрака, пугает, передает Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru.

Фотография: 14 самых жутких кадров с охотничьих камер ночного видения №1 - BigPicture.ru

Но еще больше пугает то, что вы увидите на этих фото, сделанных камерами с охранным датчиком. Только представьте, расставили вы эти камеры по периметру своего лагеря в лесу и спокойненько заснули. А утром...

Фотография: 14 самых жутких кадров с охотничьих камер ночного видения №2 - BigPicture.ru

Странный мальчик.

Фотография: 14 самых жутких кадров с охотничьих камер ночного видения №3 - BigPicture.ru

ЧТО ЭТО?!

Фотография: 14 самых жутких кадров с охотничьих камер ночного видения №4 - BigPicture.ru

На кого смотрит олень? Или, скорее, кто смотрит на оленя?

Фотография: 14 самых жутких кадров с охотничьих камер ночного видения №5 - BigPicture.ru

Брошенная девочка, воспитанная оленями?

Фотография: 14 самых жутких кадров с охотничьих камер ночного видения №6 - BigPicture.ru

Фотография: 14 самых жутких кадров с охотничьих камер ночного видения №7 - BigPicture.ru

Фотография: 14 самых жутких кадров с охотничьих камер ночного видения №8 - BigPicture.ru

Фотография: 14 самых жутких кадров с охотничьих камер ночного видения №9 - BigPicture.ru

Фотография: 14 самых жутких кадров с охотничьих камер ночного видения №10 - BigPicture.ru 

Может, это доказательство того, что снежный человек существует?

Фотография: 14 самых жутких кадров с охотничьих камер ночного видения №11 - BigPicture.ru

Фотография: 14 самых жутких кадров с охотничьих камер ночного видения №12 - BigPicture.ru 

Это фото и следующее были сделаны с разницей в пару секунд.

Фотография: 14 самых жутких кадров с охотничьих камер ночного видения №13 - BigPicture.ru 

Кто это и откуда он взялся?

Фотография: 14 самых жутких кадров с охотничьих камер ночного видения №14 - BigPicture.ru 

Фотография: 14 самых жутких кадров с охотничьих камер ночного видения №15 - BigPicture.ru Мрачный жнец бродит вокруг.