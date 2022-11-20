Ученые выяснили, какая влажность воздуха в помещении защищает от коронавируса

Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что слишком сухой или слишком влажный воздух в комнате может повлиять на передачу COVID-19. Исследование опубликовано в Journal of the Royal Society Interface, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До сих пор внимание исследователей привлекало влияние времен года на распространение COVID-19. Но они, как правило, изучали поведение вируса на открытом воздухе. Авторы новой работы предположили, что это неправильный подход, так как люди проводят более 90% своего времени в помещении. И именно внутри зданий происходит большая часть заражений.

Для исследования ученые объединили данные о COVID с метеорологическими измерениями, сделанными в 121 стране. Затем они сравнили данные о предполагаемой влажности в помещении в определенный день с данными о заболеваемости.

Ученые пришли к выводу, что если температура наружного воздуха упадет ниже комфортного уровня, люди могут начать отапливать помещения, вызывая таким образом падение влажности. В результате в холодные периоды влажность падает ниже 40%, и в это время также резко возрастает число случаев заболевания COVID и смертность. В тропических странах вирус процветает при высокой влажности в летний период.

Авторы заключили, что поддержание относительной влажности в помещении на уровне от 40% до 60% связано с более низким уровнем заражения и смертности от COVID-19. Ученые отметили, что большинству людей комфортно при относительной влажности от 30% до 50%.

Команда учла другие факторы, включая правительственные меры по борьбе с вирусом. Даже при рассмотрении стран с очень сильной и очень слабой политикой в отношении COVID-19, относительная влажность в помещении сильно влияла на распространение вируса.

Исследователи не уверены, почему влажность в помещении может иметь такое влияние на вирулентность COVID, но исследования показывают, что вирус может дольше сохраняться в очень сухих или влажных условиях.