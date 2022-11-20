Меч, способный разрубить пополам всадника, оказался реальным

Меч, который рассекает на лету шелковый платок и способен разрубить пополам всадника в доспехах, вовсе не был мифом. Именно так в Средние века описывали клинок из дамасской стали. Оружие из этого металла славилось особой прочностью и остротой.

Подробности о нем рассказал РЕН-ТВ кандидат экономических наук, доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев, передает Day.Az.

"Особенность дамасской стали в том, что не просто использовали железо, то есть обычный металл, но и еще добавляли некую высокоуглеродистую сталь - с высоким содержанием углерода. И вот этот "пучок", если хотите, смесь этих металлов, прошедшая через горнило, она имела такой витиеватый цветастый оттенок, как некие разводы. И на этом получила "дамасская" - наименование", - рассказал эксперт.

Пинаев пояснил, что с арабского "дамаск" переводится как "цветастый".

По легенде, английский король Ричард I по прозвищу Львиное Сердце, состязаясь с египетским султаном и полководцем XII века Саладином, перерубил своим мечом копье рыцаря. В ответ Саладин подбросил в воздух тонкий шелковый платок, позволил ему упасть на свою саблю и рассек ткань. Это один из ярких примеров, что представляет из себя дамасская сталь. Однако к XX столетию технология была утрачена. В 90-е ее воссоздали, но неизвестно, действительно ли она такая, какой была в прежние времена.